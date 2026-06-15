Pazarda kaybolan küçük kız, zabıta ekipleri sayesinde annesine kavuştu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde semt pazarında ailesini kaybeden küçük kız çocuğu, Battalgazi Belediyesi zabıta ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesiyle kısa sürede bulunarak annesine teslim edildi.

Olay, dün Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarda rutin denetim gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, tek başına ağlayan küçük bir kız çocuğunu fark etti. Çocuğun yanına giden ekipler, ailesinin yanında olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, pazar alanında anons yaparak ve çevredeki vatandaşlarla görüşerek çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı. Kısa süre sonra küçük kızın annesi bulunurken, yapılan kimlik doğrulamasının ardından çocuk annesine teslim edildi.

Çocuğuna kavuşmanın sevincini yaşayan anne, duyarlılıkları ve özverili çalışmaları nedeniyle Battalgazi Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA