Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB işletmelerini ziyaret ederek üretimi inceledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kara, ilçenin sanayi potansiyelini ve ekonomik faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu. Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgi alınırken, sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alındı. Kara'ya Pazaryeri Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Duyar eşlik etti.

Sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çeken Kaymakam Kara, "Üretim yapan işletmelerimiz, ilçemizin ekonomik gelişimine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Sanayi potansiyelimizi güçlendiren çalışmaların desteklenmesini ve yeni istihdam olanaklarının artırılmasını önemsiyoruz" dedi.