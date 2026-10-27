Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB işletmelerini ziyaret ederek üretimi inceledi - Son Dakika
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Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB işletmelerini ziyaret ederek üretimi inceledi

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Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB işletmelerini ziyaret ederek üretimi inceledi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, OSB'deki işletmelerde incelemede bulunarak üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisi ve istihdama katkısı ele alındı; Kara'ya OSB Müdürü Mustafa Duyar eşlik etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kara, ilçenin sanayi potansiyelini ve ekonomik faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu. Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgi alınırken, sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alındı. Kara'ya Pazaryeri Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Duyar eşlik etti.

Sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çeken Kaymakam Kara, "Üretim yapan işletmelerimiz, ilçemizin ekonomik gelişimine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Sanayi potansiyelimizi güçlendiren çalışmaların desteklenmesini ve yeni istihdam olanaklarının artırılmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Mustafa DuyarMustafa KaraPazaryeriBilecikEkonomiGüncelYerelOSBSon Dakika

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