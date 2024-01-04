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Pedihok 23 Kongresi Bursa'da Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Pedihok 23 Kongresi Bursa'da Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Türkiye'deki 20 farklı tıp fakültesinden 650 öğrenciyi ağırlayan Pedihok 23 Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Fütüristik Tıp Topluluğu ile Renkli Gülücükler Tıp Topluluğu'nun organize ettiği kongrede, Türk pediatrik hematoloji ve onkoloji alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin sunumları ile çocukluk çağında kan hastalıkları ve kanserleri münazara edildi. Kongre, bilimsel ve sosyal programı ile tıp öğrencileri arasında büyük ses getirdi.

Pedihok 23 Kongresi Bursa\'da Yoğun Katılımla Gerçekleşti
04.01.2024 - 11:47,
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Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci Kongresi 'Pedihok 23', yoğun bir katılımla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Fütüristik Tıp Topluluğu ile Renkli Gülücükler Tıp Topluluğu'nun organize ettiği ve Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'in danışmanlığını üstlendiği Pedihok 23 Kongresi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğin açılış törenine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, fakülte ve hastane yöneticileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Türkiye'deki 20 farklı tıp fakültesinden 650 öğrenciyi ağırlayan Pedihok Kongresi'nde iki gün boyunca Türk pediatrik hematoloji ve onkoloji alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin sunumları ile çocukluk çağında kan hastalıkları ve kanserleri münazara edildi.

Kongre, bilimsel ve sosyal programı ile tıp öğrencileri arasında büyük ses getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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