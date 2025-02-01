Pelin Batu, Bakırköy'de 'Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine' Konuştu - Son Dakika
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Pelin Batu, Bakırköy'de 'Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine' Konuştu

Pelin Batu, Bakırköy\'de \'Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine\' Konuştu

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' etkinliğinde tarihçi Pelin Batu, mitoloji, tarih ve edebiyat üzerine düşündürücü bir söyleşi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Batu, kadınların tarihi süreçteki rollerine de dikkat çekti.

01.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:34
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Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" etkinliklerinin bu haftaki konuğu deneyimli tarihçi ve yazar Pelin Batu oldu. Sevilen tarihçinin "Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine" konuştuğu program vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bakırköylülerle gerçekleştirdiği söyleşiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Pelin Batu, "Karanlıkları yaşarken de ışığı hatırlamanın ve ışıkla, bilimle birbirimize el vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bakırköy Belediyesi'nin alanında uzman isimleri ve sevilen yazarları vatandaşlarla bir araya getirdiği söyleşi etkinlikleri devam ediyor. Her hafta Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti"nin bu haftaki konuğu sevilen tarihçi ve yazar Pelin Batu oldu. Türk kadınına her alanda birçok hak tanıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmasıyla başlayan söyleşide duygu dolu anlar yaşayan deneyimli tarihçi, mitolojik süreçlerde kadınların yerinden cumhuriyet döneminde kadınlara verilen haklara kadar önemli bilgiler aktararak vatandaşları tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Vatandaşlar, gerçekleştirilen "Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine" söyleşisinin sonunda Pelin Batu'ya soru sorma imkanı da buldu.

"Bakırköy'ün bambaşka bir yer olduğunu görüyorum"

Bakırköy'de tarihe, kültüre, bilime ve sanata gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını vurgulayan Pelin Batu, "Bakırköy'e ilk kez bir konuşmacı olarak davet edildim ve geldim. Bunu sadece burayı övmek için söylemiyorum ama seyirciler gerçekten inanılmazdı. Bazen söyleşi sonrasında 'Soru cevap olsun mu?' diyoruz ve derin bir sessizlik oluyor. Burada çok güzel yorumlar, sorular, katkılar aldık. Dolayısıyla buranın bambaşka bir yer olduğunu oradan görüyorum. Hakikaten bu tür buluşmalar bana grup terapisi gibi geliyor. Çünkü yalnız olmadığımızı fark ediyoruz ve hissediyoruz. İnsanlar birbirine umut ve enerji veriyor. Ülkemiz ne zaman çok iyi zamandan geçiyor diye sorsanız her dönem başka bir problem vardır her ülkede olduğu gibi. Ama bize galiba çok fazla bir karanlık çöktü. O karanlıkları yaşarken de ışığı hatırlamanın ve ışıkla, bilimle birbirimize el vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıların en önemli kısmı bu tür bir işlevleri olması" dedi.

"Başkan Ovalıoğlu gibi kadın siyasetçiler artınca çocuklara, gençlere de ilham verecekler ve istediğimiz dünya öyle inşa edilecek"

Bakırköy'de ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nu çalışmalarından dolayı takdir ettiğini belirten deneyimli tarihçi, "Parlamento listesine bakmıştım. Kadın temsilinin Bangladeş'ten tutun, Güney Kore'ye pek çok ülkeyle kıyaslanmayacak derecede Türk siyasetinde ne kadar düşük olduğunu sürekli görüyoruz. Dolayısıyla kadınların siyasette olmasını çok önemsiyorum. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nu da alkışlıyorum. Çünkü onun gibi kadınlar artınca çocuklara, gençlere de ilham verecekler ve hakikaten istediğimiz dünya öyle inşa edilecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pelin Batu, Bakırköy'de 'Mitoloji Tarih ve Edebiyat Üzerine' Konuştu - Son Dakika

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