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Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin akrabası: Aynı aileden ikinci şehidimiz - Son Dakika
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Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin akrabası: Aynı aileden ikinci şehidimiz

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası, 2008 yılında Şırnak'ta şehit düşen kuzeni Talha Köroğlu'nun da aynı aileden ikinci şehit olduğunu belirtti. Şehidin ailesine yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin akrabası: Aynı aileden ikinci şehidimiz
13.01.2024 - 10:50,
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, "Şehidimizin amcasının oğlu da 2008 yılında Şırnak'ta şehit oldu, aynı aileden ikinci şehidimiz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Tuzla'da şehit Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit düştüğünü belirterek, "Ülkemizin, milletimizin ve tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun, hepsine sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim de ciğerimizi yaktı, benim akrabam, dayısı sayılırım. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Allah vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehidimizin amcasının oğlu da şehit oldu. Aynı aileden ikinci şehidimiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ahmet Köroğlu, Şırnak, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin akrabası: Aynı aileden ikinci şehidimiz - Son Dakika


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