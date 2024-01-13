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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı yazıldı.
Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu. Şehitler sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri töreninin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez yazısı İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yer alacak - Son Dakika