 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, protokol ve ailesi tarafından karşılandı ve Taşova ilçesine götürüldü. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın cenazesi Amasya\'ya getirildi
12.01.2024 - 18:20,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın (29) cenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Şehidin ailesinin acısını askerler paylaştı.

Van Jandarma Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, protokol ve ailesi tarafından karşılandı. Aslan'ın askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konularak Taşova ilçesine götürüldü.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi gözyaşları içinde karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, yarın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. - AMASYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amasya, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement