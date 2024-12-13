Pendik Belediyesi, Afet Yönetimi Ödülünü Kazandı

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Pendik Belediyesi, "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde Afet Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 10. Altın Karınca Ödülleri, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Belediyelerin yenilikçi ve ilham verici projelerinin değerlendirildiği törende, 10 kategoride toplam 55 proje ödüllendirildi. Pendik Belediyesi, "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesiyle Afet Yönetimi kategorisinde ödül kazandı. Ödülü, Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Ekibi (PEAK) aldı.

"Afet Bilinci ve Yeşil Hareketlilik Eğitimi"

Ödüle layık görülen projede Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Ekibi (PEAK) ve gönüllü gençlerle birlikte, Pendik'te yaşayan vatandaşlara yönelik eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Eğitimler; afet bilinci, temel ilk yardım ve yeşil hareketlilik konularına odaklanarak toplumda bilinç düzeyini artırmayı hedefledi. Etkinliklerde özellikle afetlere karşı hazırlıklı olma, çevreye duyarlı hareketlilik yöntemleri ve hayati önem taşıyan ilk yardım bilgileri aktarıldı. Bu çalışmalar hem katılımcılardan hem de proje paydaşlarından büyük ilgi gördü. - İSTANBUL