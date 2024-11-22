Pendik\'te öğretmenler turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

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Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında voleybol turnuvası düzenledi. Pendik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya 35 okul takımını temsilen 420 öğretmen katıldı. Masa tenisi, bowling ve voleybol turnuvalarında dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Belediye Başkanı Ahmet Cin takdim etti.

Pendik Belediyesi öncülüğünde, Pendik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası'nda öğretmenler kıyasıya mücadele etti. İlçede görev yapan öğretmenleri spor etkinlikleriyle bir araya getirme amacı taşıyan turnuvaya, 35 okul takımını temsilen 420 öğretmen katıldı. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada üçüncülüğü Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni mağlup eden Fuat Köprülü İlkokulu alırken şampiyonluğu ise Şevket Sabancı Anadolu Lisesini zorlu mücadele sonucu mağlup eden Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu elde etti. Yoğun katılımın yaşandığı organizasyonda öğretmenler hem spor yaparken hem de keyifli vakit geçirdi.

Turnuva sonrası düzenlenen ödül törenine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu ve dereceye giren öğretmenler katıldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Törende konuşan Başkan Ahmet Cin, "Bu turnuvaya katılan tüm okullarımıza, mücadele eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kazanan takımlarımızı tebrik ediyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Pendik Belediyesi olarak öğretmenlerimize, okullarımıza her zaman olduğumuz gibi yine destek olacağımızın altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

"Tebrik ediyorum"

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da öğretmenleri tebrik ederek, "Katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Turnuvaya katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalar sonucunda tüm branşlarda dereceye giren öğretmenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. - İSTANBUL