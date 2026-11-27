Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Ömer Faruk Ballı, 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Ömer Faruk Ballı kazada kusursuz bulundu.

18 Mayıs 2025 tarihinde Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde Tuzla istikametinde meydana gelen olayda, 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Dinç, yapılan müdahalelere karşın olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sona erdi. Ömer Faruk Ballı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davaya, Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 5'inci celsede tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, babası Yunus Dinç, Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Işıl Öykü Dinç'in arkadaşları ile yakınları, destek vermek amacıyla duruşma salonunun dışında bekledi.

"Kendilerine kırmızı ışık yandığını söyledi"

Tanık sıfatıyla dinlenen trafik polis memuru, "Olayın üzerine denk geldik. Geldiğimde araç olay yerindeydi. Daha sonra biz tedbir almak için yanımdaki memur arkadaşlarla inip olaya müdahale ettik. Olayın nasıl olduğunu öğrenmek için çevredeki vatandaşlara soru sorduk. Plakasını hatırlayamayacağım bir araç vardı. Kaza yapan aracın arkasında olduğunu söyledi. 'Biz yeşilde geçtik hızımız da 70'ten fazla değildi' dedi. Vefat eden kızımızın yanında hatırlamadığım bir kız çocuğu vardı ismi Öykü'ydü. Ona kazanın nasıl olduğunu sordum. Özellikle yayalar için mi kırmızı yanıyordu araçlar için mi diye sordum. Kendilerine kırmızı ışık yandığını söyledi. Ben de 'Sizi biri mi kovaladı neden koştunuz?' dedim. 'Bir şey yoktu bizi kovalayan kimse de yoktu' dedi. Ben de çok fazla üstelemedim. Aracın şoförü erkek bir şahıstı, sakallı ve kiloluydu. Huzurdaki sanıktı. Bayan şahıs değildi. Olay yerine ilk gittiğimizde bayan şahsı görmedim, erkek şahıs vardı. Zaten o panik halinden de şoförün o olduğunu anlamıştım. Çevredeki kalabalık tepki göstermeye başlamıştı. Tepkiler yükselince sanığı kendi ekip aracıma bindirdim. Ben sanığı alıp aracıma bindirdikten sonra bir bayan şahıs geldi yanıma. Olayın videosunu tesadüfen çektiğini söyledi ve bana gönderdi. Videoyu izlediğimde kaza anını gösteriyordu. Videoyu da dosyaya sunduk. Ben videoyu aldıktan sonra videoyu veren şahıs ortadan kayboldu. O nedenle kimlik bilgilerini alamadım. Videodan izlediğim kadarıyla aracın hızı 70-75 olabilir, 100 olmadığı kesin" dedi.

Işıl Öykü Dinç asli kusurlu bulundu

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, kazayla ilgili raporunu tamamladı. Raporda kavşağın sinyalizasyon planı ile olay anına ait motosiklet kamerası görüntüleri incelendi. Kurul, sürücü Ömer Faruk Ballı'nın yeşil ışıkta geçtiği, Işıl Öykü Dinç'in ise yayalara kırmızı ışık yanarken yola girdiği sonucuna vardı. Kaza günü trafik ışıklarında herhangi bir arıza bulunmadığı da raporda yer aldı. Video kaydının açılı ve hareketli çekildiği, ayrıca zaman damgası olmadığı için aracın hızının güvenilir biçimde hesaplanamadığı raporda belirtildi. Aracı Ömer Faruk Ballı'nın kullanmadığı yönündeki iddiaların değerlendirilmesi mahkemenin takdirine bırakıldı. Kurul, oy birliğiyle sürücü Ömer Faruk Ballı'nın kusursuz, yaya Işıl Öykü Dinç'in ise asli kusurlu olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Ömer Faruk Ballı'nın beraatını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi ve duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.