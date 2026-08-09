Piknikte İneklerle Komik Kovalamaca

Rize'nin Badara Yaylası'nda piknik yapan aile büyükbaş hayvan sürüsünü sofradan uzaklaştırmaya çalışırken ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Rize'nin doğasıyla hayran bırakan Çamlıhemşin ilçesindeki Badara Yaylası'na çıkan aile, piknik masasını kurduktan kısa bir süre sonra beklenmedik misafirlerle karşılaştı. Çevrede otlayan inek ve öküzlerden oluşan sürü, yiyeceklerin kokusunu alarak doğrudan Köse ve Şalcıoğlu ailelerinin sofrasına yöneldi. Masadaki yiyecekleri yemeye çalışan hayvanlar, aileye zor anlar yaşattı. Yiyeceklerini davetsiz misafirlere kaptırmak istemeyen aile fertleri, sürüyü tatlı sert yöntemlerle bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. İneklerle piknikçiler arasında yaşanan sevimli kovalamaca, etraftaki diğer tatilciler tarafından tebessümle izlendi. Büyükbaş hayvanların ısrarı ve ailenin sofrayı koruma mücadelesi ortaya renkli ve komik görüntüler çıkardı.