Pınarbaşı, Efeler Belediyesi tarafından yenileniyor

Yerel

Kentin gözde mesire alanı olan Pınarbaşı, Efeler Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla yenileniyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği Pınarbaşı'ndaki yeşil alanların bakımını gerçekleştiriyor. Ekipler yaptığı çalışmalarla bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak, ziyaretçilerin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu kapsamda, mesire alanında bulunan ağaçlar titizlikle şekillendirilip, yeşil alanın genel bakımı gerçekleştirildi. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN