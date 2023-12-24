Piyade Er Semih Yımaz\'ın Şehadet Haberi Çorum\'da Yaşayan Ailesine Ulaştı

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ERKAN KARACA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın şehadet haberi Çorum'da Akkent Mahallesi Akkent 2. Cadde'de ikamet eden ailesine ulaştı.

Şehidin şehadet haberini Çorum İl Müftülüğü'nde imam hatip olarak görev yapan baba Ramazan Yılmaz ve anne Meryem Yılmaz'a Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Albay Naim Çetinkaya ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye başkan yardımcıları da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın naaşının ailesinin kararıyla Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.