Polis Haftası Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Polis Haftası Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Bodrum'da düzenlenen tören ve kortejle kutlandı. Törene çeşitli yetkililer ve polisler katıldı, halka açık etkinliklerin ardından kortej düzenlendi.

10.04.2025 14:41  Güncelleme: 14:49
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Polis haftası Bodrum'da kutlandı

MUĞLA - Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tören ve kortejle kutlandı.

Sabah saatlerinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, daire amirleri, gaziler, çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda polis katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Komiser Tuğçe İrem Nurdağ, şunları dile getirdi;

"Şan ve şerefle dolu 180 yılı geride bırakmış olan teşkilatımız, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, gücünü halktan ve kanunlardan alarak, gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getirmektedir. Türk polisi Atasının izinde, milletinin hizmetindedir. Milletimizin hizmetinde olmak şereflerin en büyüğüdür. Polis gücünü yasalardan ve vicdanının sesinden alır. Polis, huzur ve güvenin sembolüdür. Vatandaş memnuniyetini esas bilen, eğitimin gücüne ve kalitesine inanan, kanunların verdiği yetkileri yerinde ve zamanında kullanan teşkilatımızla, geleceğimizin daha huzurlu ve daha güvenli olacağına yürekten inanıyoruz. Vatanın birlik ve bütünlüğünü, milletin dirlik ve düzenini bozarak, kargaşa ortamı oluşturmaya çalışanların bu tür eylemleri bizleri asla yıldıramayacak, bu kişilerle olan mücadelemiz onları yok edinceye kadar devam edecektir"

Meydandaki törenin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kortej düzenledi. 10 motosiklet, 5 otomobil ve 1 özel harekat aracıyla yapılan şehir turu, vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlarla yerli ve yabancı turistler, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polis Haftası Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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