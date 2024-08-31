Polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika
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Yerel

Polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı

Çorum'da polis ekipleri, şüpheli bir çadır yüklü kamyonu durdurmak istedi. Kamyonun sürücüsü kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede kamyonun çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücüye 34 bin 813 TL para cezası uygulandı ve araç sahibine teslim edildi.

31.08.2024 22:17
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Polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin şüphelenip durdurmak istediği çadır yüklü plakasız kamyon ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakasız ve çadır yüklü kamyondan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Bunun üzerinden kamyondan inip kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu, iki kişiyi polis ekipleri yakaladı. Kamyonun çalıntı olabileceğini de değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmada, kamyonun çekme belgeli araç olduğunu tespit etti.

Detaylı incelemeye alınan kamyonun sürücüsüne 34 bin 813 TL, para cezası uygulandıktan araç sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Çorum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika

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