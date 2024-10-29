Polisten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nce kortej düzenlendi. Motosikletli polislerin Türk bayrakları taşıdığı korteje motosikletli vatandaşların yanı sıra ATV ve arazi aracı tutkunları da araçlarıyla katıldı. Sirenler ve kornalar eşliğinde Gümbet Kavşağı'ndan başlayan kortej, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve ilçe merkezini geçti. Korteji, çevredeki vatandaşlar ilgiyle takip etti. - MUĞLA