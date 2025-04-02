Polisten Çınar Efe'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Polisten Çınar Efe'ye Bayram Ziyareti

Polisten Çınar Efe\'ye Bayram Ziyareti

7 yaşındaki Çınar Efe'yi bayramda yalnız bırakmayan polis, baba-oğulu duygulandırdı.

02.04.2025 09:31
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Depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden 7 yaşındaki Çınar Efe Toker bayramda kimsenin kendilerine ziyarete gelmediğini söyleyince, polis ekipleri Çınar'ı ziyaret ederek sevindirdi.

6 Şubat depreminde Mehmet Token'in eşi İsmihan Token ve 4 kızı hayatını kaybetti. Kendisi enkazdan yaralı olarak çıkartılan Mehmet Token, 36 gün Kahramanmaraş'ta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktığında eşini ve 4 kızının, yakın akrabalarının hayatını kaybettiğini öğrendi. Hayatta kalan tek evladı Çınar Efe Toker ile hayata tutundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polislerin bayram ziyareti yapmasını istedi

K8 konteyner kentte kalan baba ve Çınar Efe'yi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kimse ziyaret etmedi. Bunun üzerine ilkokul 1. Sınıf öğrencisi Çınar Efe Toker, 112 acil çağrı merkezini arayarak, polislerin bayram ziyaretine gelmesini istedi.

Hem polisler hem baba-oğul duygulandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram çikolatası ve hediyeler ile Çınar Efe Toker'i ziyaret etti. Baba Mehmet Token, polisleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Babanın gözyaşları içerisindeki konuşması nedeniyle polisler de duygulandı.

Polis ekipleri, polisleri çok seven Çınar Efe Toker'i polis aracına bindirerek telsizden anons çektirip, kask taktı.

"Beni ve oğlumu çok mutlu ettiniz"

Burada konuşan Baba Mehmet Token, "Ben Kahramanmaraş'ta 36 gün yoğun bakımdaydım. Bana dediler ki akrabaların çocukların hepsi vefat etmiş. Sizden başka kimse kapımızı açmadı. Tek siz açtınız. Keşke bir evladım yada bir kardeşim daha olsaydı, kapımızı açsaydı. Beni çok gururlandırdınız. Beni, oğlumu mutlu ettiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polisten Çınar Efe'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika

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