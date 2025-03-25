Porsuk Çayı'nda Kayıp Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Porsuk Çayı'nda Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin, kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi.

25.03.2025 12:07
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Kayıp kadının cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin, hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadına ait olduğu tespit edildi.

Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde yer alan Gondol İskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde bulunan kadını gördü. Durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Porsuk Çayı'nda Kayıp Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika

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