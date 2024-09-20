Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını

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Portekiz'de pazar gününden bu yana devam eden ve 7 kişinin ölümüne neden olan orman yangını nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Portekiz'de pazar gününden bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 161 kişi de yaralandı. Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra'da onlarca evin küle döndüğü yangınla mücadele devam ederken Portekiz hükümeti bugünü ulusal yas ilan etti.





BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Hükümetten yapılan açıklamada, "Portekiz halkı adına bu hafta boyunca ülkenin merkezinde ve kuzeyinde Portekiz'i etkileyen büyük yangınların trajik kurbanlarıyla derin üzüntü ve dayanışmamızı ifade etmek üzere 20 Eylül Cuma gününü ulusal yas ilan etmeye karar verildi" denildi. Yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Ülkede yanan alanın 121 bin hektarı aştığı, kuzey ve merkez bölgelerde ise en az 100 bin hektarlık alanın yandığı aktarıldı.





14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Portekiz polisinin orman yangınlarına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Polis, bu hafta 14 kişiyi orman yangınlarını çıkarmış olabileceği gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı. Averio, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra gibi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde bazı köyleri tamamen kül eden yangınlardan dolayı yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, binlerce aracın kül olduğu bildirildi. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, yangınların halen 30'a yakın noktada devam etse de kontrol altında olduğunu duyurdu.

Portekiz'de 2017 yılında çıkan orman yangınında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.