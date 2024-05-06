Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Ardahan'ı Temsil Etti - Son Dakika
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Yerel

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Ardahan'ı Temsil Etti

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur\'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Ardahan\'ı Temsil Etti

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Tamparlak, Artvin'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma güzel okuma yarışmasında Ardahan'ı temsil etti. Yarışmaya Ardahan, Artvin, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Muş, Rize, Bayburt, Kars, Bingöl ve Gümüşhane illerinin birincileri katıldı. Furkan Tamparlak, genç sada erkek öğrenciler arası yarışmada Ardahan'ı temsil ederek altıncı sırada yer aldı.

06.05.2024 09:30
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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerimi okuma güzel okuma yarışmasında Ardahan'ı temsil etti.

Artvin'de düzenlenen yarışmaya Ardahan, Artvin, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Muş, Rize, Bayburt, Kars, Bingöl ve Gümüşhane illerinin birincileri katıldı.

Genç Sada erkek öğrenciler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinde Ardahan'ı temsil eden Furkan Tamparlak, yarışmayı altıncı sırada tamamladı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Ardahan'ı Temsil Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Ardahan'ı Temsil Etti - Son Dakika
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