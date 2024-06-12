Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Ankara'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan için Anamur'daki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Anamur Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Ali Ayhan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Prof. Dr. Ayhan'ın cenazesi, Ören Mahallesi'ndeki Nasrettin Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Törene, Ayhan'ın ailesi, yakınları, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, bazı eski milletvekilleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı. - MERSİN
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