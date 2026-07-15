15 Temmuz\'un ekonomiye güven şoku

Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında konferans veren Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, 2016'daki darbe girişiminin turizmden yatırımlara kadar ekonomide oluşturduğu güven şokuna dikkat çekerek, güçlü bir geleceğin Cumhuriyet kurumlarını ve hukukun üstünlüğünü korumaktan geçtiğini vurguladı.

Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleşti. Selçuk Yaşar Kampüsü'ndeki etkinlik, demokrasi şehitleri ve gazilerine saygı duruşu ile başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu'nun açış konuşmasının ardından İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, "15 Temmuz Darbe Girişimi-Ekonomik Etkiler ve Cumhuriyetin Kurumsal Önemi" başlıklı konferans verdi.

Açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "15 Temmuz, hepimizin ortak hafızasında derin izler bırakmıştır. Toplumun her kesiminden yükselen ortak irade, demokrasimizi koruyan ve bizi nihai zafere ulaştıran en büyük gücümüz olmuştur. Bizlere düşen en büyük görev, bu dayanışma ruhunu, hukukun üstünlüğünü ve bir arada yaşama kültürünü daha da büyüterek genç kuşaklara aktarmaktır. Yaşar Üniversitesi olarak bilimde, sanatta ve eğitimde üreteceğimiz değerlerle bu birlik bilincini desteklemeye, aklın ve bilimin ışığında güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Darbeler, ekonomik güveni de hedef alıyor"

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, konferansta Türkiye'nin yaşadığı tecrübelere değinerek, "Tarihi tecrübelerimiz bize göstermektedir ki darbeler, siyasi düzeni olduğu kadar ekonomik güveni de doğrudan hedef almaktadır. Geçmişteki müdahaleler, demokratik meşruiyeti askıya almış ve toplumsal hafızada kalıcı kırılmalar meydana getirmiştir. Örneğin 12 Eylül 1980 darbesi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatıp temel hakları zayıflatmakla kalmamış, enflasyonun yaklaşık yüzde 100'e ulaştığı ve satın alma gücünün düştüğü çok ağır bir ekonomik maliyet de üretmiştir. Bu süreç bize, kalkınmanın yalnızca ekonomik programlarla değil, ancak hukuk ve demokratik meşruiyetle sürdürülebileceğini göstermiştir" diye konuştu.

"Demokrasi zayıfladığında toplum zarar görür"

Darbe girişiminin oluşturduğu ekonomik etkilerden örnekler veren Prof. Dr. Baklacı, şunları söyledi:

"Yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de ekonomimizde ciddi bir güven şoku meydana getirmiştir. Girişim başarısız olsa da finansal piyasalarda belirsizliğe yol açmış, yatırımların ertelenmesine sebep olmuş ve 2015'te 31,5 milyar dolar olan turizm gelirimizin 2016'da 22,1 milyar dolara gerilemesine neden olmuştur. Ancak milletimizin iradesiyle bu girişimin püskürtülmesi, yalnızca demokrasimizi değil, ekonomik hayatımızı da korumuştur. Eğer bu girişim başarılı olsaydı sermaye çıkışları hızlanacak ve yatırımlar tamamen donacaktı. Darbenin engellenmesi, meşru kurumların devamlılığını sağlamış ve piyasalara 'süreklilik' mesajı vermiştir. 15 Temmuz bize bir kez daha göstermiştir ki demokrasi zayıfladığında toplumun tamamı zarar görür, ekonomi ise hukuka, istikrara ve meşru yönetime dayalı bir güven ortamında büyür. Türkiye'nin geleceği, olağan dışı müdahalelerden değil, Cumhuriyetin kurumlarını güçlendirmekten, hukukun üstünlüğünü korumaktan ve toplumsal güveni sağlamlaştırmaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesine şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ile kitap ve makale sergisi de açıldı. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güven Süslü, "15 Temmuz Darbe Girişimine Giden Yolda Cumhuriyet Savcısı Olmak" adlı radyo programı hazırladı. - İZMİR