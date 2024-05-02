Prof. Dr. Erol Güngör'ün Vefatının 41. Yılında Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Erol Güngör'ün Vefatının 41. Yılında Anma Programı Düzenlenecek

Prof. Dr. Erol Güngör\'ün Vefatının 41. Yılında Anma Programı Düzenlenecek

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kültür merkezine ismi verilen Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör'ü vefatının 41'nci yıldönümünde anmak için program düzenliyor.

02.05.2024 13:04  Güncelleme: 13:07
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Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kültür merkezine ismi verilen Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör'ü vefatının 41'nci yıldönümünde anmak için program düzenliyor.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezine ismi verilen Sosyal Psikolog - Yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 41'nci yılında düzenlenecek program ile anılacak. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kültür Ocağı Vakfı ortaklığında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'da düzenlenecek anma programı Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Programın panel kısmında, Prof. Dr. Tayfun Amman, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Doç. Dr. Fatih Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Karakaya konuşmacı olarak katılımcılara Prof. Dr. Erol Güngör ile ilgili paylaşımlarda bulunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Erol Güngör'ün Vefatının 41. Yılında Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika

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