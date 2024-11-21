Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nazım Hikmet\'i Anlattı

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Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Nazım'ı Tanımak ve Anlamak" söyleşilerinin konuğu Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, "Nazım Hikmet ve Tarih Bilinci" başlıklı konuşmasında şairin sadece Türkiye'de değil dünyada da tarif motifini en çok kullanan, tarihten en çok yararlanan şair olduğunu vurguladı.

Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Nazım'ı Tanımak ve Anlamak" söyleşilerinin konuğu Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, 2. Başkan Özcan Arca, Genel Sekreter Turgay Fişekçi başta olmak üzere vakıf üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral gerçekleştirdi.

"O, milletin şairi"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1930'lu ve 40'lı yılların Türkiye'sini ve tarihsel süreçte dünyadaki yerini anlatarak konuşmasına başladı. Nazım Hikmet'in günümüzde yeteri kadar incelenmediği ve ele alınmadığından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Nazım'ı sevenler arasında sadece solcular yok, onu söyleyeyim. Hiç aklınıza gelmeyecek edebiyat tarihçileri de çok severler. Çünkü şiirinde ayrı bir hava vardır. Ayrı bir armoni vardır. Türk dilinin müzikal yapısını çok iyi kullanır ve bunları okutur. Eğer Nazım Hikmet sağ olsaydı ve bugün gençlerin kullandığı Türkçeyi duysaydı çıldırırdı" dedi. 1960 ve 1970'lerin sonrasını ise "Nazım Hikmet'i herkes daha çok benimsedi. Böyle insanlar sağın solun değil, milletin şairi olurlar" diye konuştu.

"Gerçekten bir şöhreti var"

Nazım Hikmet'in dünyada kazandığı şöhrete değinen Ortaylı, " Rusya'ya adım attığı anda da zaten bütün eski dostları oradadır. Gerçekten bir şöhreti var. Rusya'da gördüklerini eleştirse bile ona dokunamadılar. Dünyada böyle şöhreti olan insanları, hiçbir zaman kolay yiyemezler. Yani isimsiz değil. 1951'de Rusya'ya sığındı, 12 sene daha yaşadı. Bu arada dünyada da şöhret oldu. Eskiden bilindiğinden daha çok. Çünkü çok ülke dolaştı, çok davet edildi, çok çağrıldı. Hem Batı dünyasındaki sol gruplar hem yerli komünist partiler, her yere çağırdılar" ifadelerini kullandı.

"Türk edebiyatında tarih motifini en çok kullanan şairdir"

İlber Ortaylı, şiirlerinde tarih motifini hem dünyada hem Türkiye'de en çok kullanan şairin Nazım Hikmet olduğunu vurgulayarak, "Bizim Türk edebiyatında tarih motifini en çok kullanan, tarihten en çok yararlanan şairdir. Yani hiçbir şair, mesela Yahya Kemal'in tarih motivasyonu yoktur, başka bir yüzeydir. Bir konu ele almaz, Nazım Hikmet ele alır. ve bunu tarihi bir tez, tarihi kitap ya da monografi diye yazmıyor. Doğrudan doğruya şiir diye yazıyor, işte bu çok önemli, onun gibisi dünyada bile çok yok" şeklinde konuştu. Bu söylediklerini de örneklerle dinleyicilere hatırlatan Ortaylı, "Şeyh Bedrettin Destanı, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Taranta Babu'ya Mektuplar, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kurtuluş Savaşı Destanı" gibi eserlerini gösterdi.

"Yaşamadığı dünyayı tarif edecek bir sanat kabiliyeti var"

Ortaylı son olarak Nazım Hikmet'in sıra dışı bir sanat kabiliyeti olduğuna dikkat çekerek, "Türk solcularında, liberallerinde, yahut milliyetçilerinde, muhafazakarlarda hiç olmadığı gibi dünyayla temas kurar Nazım Hikmet. Bu, böyle bizim yaptığımız gibi, kuru tarihçilik anlamında falan bir merak değil. Duygusal olarak bağ kurabiliyor. Enteresan bir biçimde, yaşamadığı Sovyet ihtilalini tarif ediyor. Görmediği, yaşamadığı dünyayı tarif edecek bir sanat kabiliyeti var" şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından salondakiler, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya sorularını yöneltti. Soru cevap kısmının ardından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral ve Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taygun Demir tarafından Ortaylı'ya çiçek takdim edildi. - İSTANBUL