Prof. Dr. Mehmet Şirik Adıyaman İl Sağlık Müdürü Oldu - Son Dakika
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Prof. Dr. Mehmet Şirik Adıyaman İl Sağlık Müdürü Oldu

Prof. Dr. Mehmet Şirik Adıyaman İl Sağlık Müdürü Oldu

Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı ve sağlık hizmetlerini artırmayı hedefliyor.

15.11.2024 11:40
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Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Şirik, göreve başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini sürdürürken Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Şirik, göreve başladı.

Şirik, yaptığı yazılı açıklamada, göreve atanmasından dolayı başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve milletvekillerine teşekkür etti.

Eski İl Sağlık Müdürüne de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Şirik,"İl Sağlık Müdürü olarak atanmam nedeniyle Başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, ilimiz milletvekillerine desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Eski il sağlık müdürümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şahsıma tebliğ edilen Adıyaman İl Sağlık Müdürü görevine başlarken, doğduğum, büyüdüğüm bu toprakların insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Adıyaman'da doğup büyüdüğünü ve kente çok şey borçlu olduğunu, bu toprakların insanlarına sağlık alanında hizmet etme adına görev ayrımı yapmadan hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, verilen yeni görevi hizmet aşkıyla yaparak Adıyaman'ın sağlık hizmetlerini daha iyi yerlere yükselteceğini söyledi.

Müdür Şirik, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz adeta kentimizi yerle bir eden 6 Şubat depreminin hemen akabinde vefa borcumuzu ödemenin fırsatıyla görev yaptığım Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atandığım günden bu güne depremin izlerinin silinmesi için verilen çabanın yanında, birçok proje ve yeniliğe imza atma adına hastanemizde sağlık hizmeti sunumunu en üst seviyeye getirmek amacıyla tüm ekibimle zaman mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalıştık. Hastane başhekimi olarak görev yaptığım süre içerisinde Covit ve deprem dolayısıyla göç etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızın eksikliğini gidermek ve onlara kalacak yerden tutun da bir çok imkan sağlamaya çalıştık. Özellikle depremin yıkıcı etkilerine rağmen sağlık çalışanlarımızın yeniden bir başlangıç olarak hizmet etmeleri için kollarımızı sıvayarak sahadan bir saniye bile ayrılmadan sağlık hizmetlerini normale döndürmek amacıyla can siperane bir şekilde çalıştığımızı belirtmek isterim. İl genelinde etkili sağlık hizmetinin arttırılması adına hekimler ve sağlık çalışanlarımızdan oluşan sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece hem hasta memnuniyetini hem de personel memnuniyetini artırarak kaliteli sağlık hizmeti sunma ve hastalarımızın sağlık hizmetine kolay erişimini sağlamayı hedeflemekteyiz. Sağlık hizmetlerinin kaliteli şekilde sürdürülmesi için personelimize düzenli eğitimler ile bilgilerini güçlendirerek, daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir konuma getirmek için riskli grupları önceleyerek, Adıyaman'ın en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir; vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sistemine sahip olarak hedeflerimize erişeceğimize inanıyorum. İl Sağlık Müdürlüğü görevimde halkımızdan kopmadan, hemşerilerimiz ile sürekli iletişim halinde olarak, sizlerden aldığım bilgileri pekiştirerek, sağlık hizmetlerini daha ileri noktaya taşımak için tüm gücümle hizmet edeceğim. Adıyaman'ın sağlığı için, sağlık çalışanlarımızla birlikte güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam ederken, bu anlamda tüm hemşerilerimin desteğine ihtiyacım olduğunu belirterek, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Mehmet Şirik Adıyaman İl Sağlık Müdürü Oldu - Son Dakika

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