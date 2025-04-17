Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Adı BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yaşayacak - Son Dakika
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Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Adı BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yaşayacak

Prof. Dr. Teoman Duralı\'nın Adı BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yaşayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle felsefenin yerli ve milli sesi, mütefekkir Türk alimi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adıyla taçlandı.

17.04.2025 18:28
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle felsefenin yerli ve milli sesi, mütefekkir Türk alimi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adıyla taçlandı.

16 Nisan 2025 tarihli ve 9724 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" olarak ilan edildi. Söz konusu karar, 17 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu anlamlı ismin üniversite çatısı altında yaşatılmasının hem bilim hem de üniversite camiası için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu vurguladı. Özölçer şöyle dedi:

"Emeğin başkenti Zonguldak'ın gururu Merhum Prof. Dr. Teoman Duralı hocamız; sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok ülkesini gezmiş, alanında değerli bilim insanları yetiştirmiş, insanlık düşüncesinin yol göstericilerinden çok kıymetli bir ilim neferidir. Derin felsefi birikimi, ilmi müktesebatı ve entelektüel duruşuyla da bizlere hem rehber hem ilham kaynağı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 101 yıllık köklü geçmişe sahip Üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine onun isminin verilmesi, yalnızca bir isim değişikliği değil; bir misyonun, bir duruşun ve bir vizyonun Üniversitemizde vücut bulmasıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın geleneksel ve kültürel değerleriyle hemhal olmuş entelektüel şahsiyeti ve bizlere rehber olan çalışkanlığıyla onun izinden yürüyen, düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi esas alan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Değerli Hocamızın; felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji, Türk dili ve edebiyatı, Batı dilleri ve edebiyatları gibi insanı ve toplumu anlamaya yönelik pek çok disiplini bir arada barındıran İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemize adının verilmesi, Teoman Duralı'nın çok yönlü ve derinlikli akademik mirasıyla müsemma olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Teoman Duralı hocamızın adını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemize uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, üniversitem ve Zonguldaklı hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu anlamda destekleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kurulu ailesine de teşekkür ediyorum."

Teoman Duralı'nın fikir dünyasının, genç akademisyenlere ve öğrencilere ilham kaynağı olacağını sözlerine ekleyen BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Teoman Duralı adıyla bütünleşecek Fakültemiz, bundan sonra büyük bir vefa duygusu ve ilmi sorumlulukla, kıymetli hemşehrimiz ve değerli aydınımız Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın mirasını yaşatacak ve yeni nesillere aktaracaktır." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Adı BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yaşayacak - Son Dakika

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