Prof. Dr. Yakuphanoğlu'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika
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Prof. Dr. Yakuphanoğlu'ndan Uluslararası Başarı

Prof. Dr. Yakuphanoğlu\'ndan Uluslararası Başarı

Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakuphanoğlu, 'Spin Coating' alanında dünya ikinciliği elde etti.

31.01.2025 11:57
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Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, dünyadaki bilim insanları arasında 2'nci sırada yer alarak Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandırdı. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Spin Coatıng" teknolojisi üzerine yürüttüğü araştırmaları ile dünya çapında önemli bir konuma ulaşarak büyük başarı elde etti. Yakuphanoğlu, ayrıca spin kaplama, schottky dıyot, optık teknolojisi, nanoteknoloj, yoğun madde fiziği ve mikroelektronik alanlarında yaptığı çalışmaları ile dünyada ilk 50 sırada yer alarak, Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandırdı.

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren FYTRONİK Elektronik Teknolojileri AŞ'nin CEO'su Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, dünyaca ünlü bilim insanlarının sıralandığı Highly Ranked Scholars listesinde spin coating alanında dünyada 2'nci sırada yer alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Özellikle organik elektronik ve yarıiletken malzemeler üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında önemli başarılar elde eden Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Spin Coating" teknolojisi alanında dünya ikincisi olmayı başarırken, nanoteknoloji, yoğun madde fiziği, optik özellikler ve Schottky diyotları gibi birçok bilimsel alanda da ilk 50'de yer alarak Nobel ödülü alan bilim insanları listesinde zirvede yer aldı.

"Dünyanın en iyi üniversitelerinin önündeyiz"

Çalışmalarıyla dünya çapında birçok bilim insanını geride bırakan Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Özellikle, bizim yapmış olduğumuz ilk çalışmalar, organik elektronik konusunda 2000 yılında yapmıştık. O yıllarda bir bilim insanı Nobel ödülü aldı ve daha sonra, organik yarı iletkenler konusu dünyada, tap bir konu oldu. Organik elektroniğin konusu daha sonra farklı alanlarda uygulanmaya başladı. Organik yarı iletkenler, özellikle güneş pili üretiminde, fotodiyot üretiminde ve diğer elektronik cihazların üretiminde kullanıldı. 2020 yıllarına geldiğimizde, artık hayatımızda Oled tv teknolojisi girdi. Oled TV dediğimiz şey, LCD TV'den farklı kılan özelliği, organik yerli etkenler kullanarak, daha yüksek çözünürlüklü bir TV üretildi. Bu TV'nin temel taşı olan şey, organik yerli etken malzemedir. Daha sonra organik yerli etken malzemeleri farklı alanlarda nasıl kullanabilir ve nasıl geliştirebiliriz hakkında ilgili farklı çalışmalar yapıp, bu elde ettiğimiz sonuçları literatüre kazandırdık. 2024 yılında ise dünyanın en iyi bilim insanları listesi açıklandığında, biz spinkuatink alanında dünyada ikinci sırada yer aldık. Ayrıca, 7 etkin konuda da ilk 50 kişi içerisine girdik. Diğer konular ise, şotki diyotu, optik özellikler, yoğun madde fiziği, nanoteknoloji ve bunun gibi farklı teknolojik öneme sahip olan konularda, ilk 50 bilim insanı içerisine girdik. Özellikle spinkuatink teknolojisi dediğimiz teknoloji, şu anda dünyanın birçok ülkesinde LCD TV, bilgisayarların ve cep telefonların monitörleri ve monitör teknolojisinde kullanılan bir teknoloji türüdür. Biz bunu ürettikten sonra, şu anda dünyada bu uygulama alanına sahip olduk. Farklı ülkeler bu teknolojiyi kullanarak, yeni elektronik cihazlar üretmekte" dedi.

Özellikle "Spinkuatink" teknolojisi alanında yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Prof. Dr. Yakuphanoğlu, bu teknolojinin LCD TV'ler, bilgisayar ekranları ve cep telefonu ekranlarında kullanıldığını belirterek, "Biz bu konuda artık dünyada yetkin, özellikle spinkuatink teknolojisinde, dünyanın en meşhur üniversitelerin üzerindeyiz. Örnek verecek olursak, Bristol Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Toronto üniversitesi ve bunun gibi ileri teknoloji üreten üniversitelerde aynı listede olup ve onların üst sıralamasındayız. Dünyada, spinkuatink alanında birinci olan ise Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bilim insanı. Dolayısıyla, artık organik elektronik günlük hayatımıza ve üretime girdi. Bu teknoloji özellikle, ürün aşaması için çok önemli bir teknoloji, ikinci alanımız ise nanoteknoloji. Nanoteknoloji, artık sınır tanımayan bir teknoloji, şu anda sağlıkta, tıpta ve elektronik ile diğer bütün alanlarda, yüksek katma değerli ürün üretmek istediğinizde kesinlikle artık bu teknolojinin kullanılması lazım. Son zamanlarda, geliştirdiğimiz olduğumuz fotonik teknolojisini ise nanoteknoloji ile birleştirdiğimizde artık hayal edemeyeceğimiz ürünler üretebileceğiz" diye konuştu.

"Geleceğin teknolojisi fotonik olacak"

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, fotonik teknolojisi ile ilgili çalışmalarına da değinerek, Albert Einstein'ın foton teorisini ispat ettiklerini ve bunun sonucunda yüksek katma değerli ürünler geliştirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Daha önce yapmış olduğumuz bir sistemde, Albert Einstein'ın foton teorisini ispat etmiştik. Foton teorisini ispat ettikten sonra artık fotonik ile ilgili, farklı ve yüksek katma değerli ürünler üretebiliyoruz. Artık foton teknolojisi dünyanın gündemine oturdu. Gelecek yüzyılda artık bütün elektronik cihazların tamamında foton teknolojisi kullanılacak. Fotonla daha hızlı, daha yüksek çözünürlüklü, bant genişliği yüksek olan, iletişimi çok hızlı bir şekilde bu teknoloji ile sağlayabileceğiz. Bu bizimde geliştirdiğimiz olduğumuz ikinci alan buydu. Bu alan artık, elektro optik ve fotonik olarak ülkemizde de, üniversitemizde de öncelikli alanlar kısmına girmekte. YÖK'ün öncelikli alanlar sınıfına da şu anda dahil edildi. Artık geleceğe yönelik olarak, üniversitelerin fotonik bölümlerini açmaları lazım. Bu bölümlerde fotonik mühendisi yetiştirmemiz gerekmekte. Çünkü, fotonik mühendisi dediğimiz mühendisler, yüksek teknolojiyi bilen, yüksek hızda katma değerli ürün üretebilen mühendisler olacaktır. Biz bu teknolojiyi sağlıkta hızlı tanı tedavisinde, üretimde, elektrikli araçlarda, benzinli araçlarda, farklı yakıtlarla çalışan bütün araçlarda, hızlı bilgiyi alma konusunda, artık bunları kullanabileceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yakuphanoğlu'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika

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