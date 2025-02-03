Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık - Son Dakika
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Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

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Yunanistan'ın turizm adası Santorini açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 570'ten fazla depremin ardından toprak kaymaları görülürken, sarsıntılar nedeniyle çok sayıda bölge sakini adayı terk etti. Ege Denizi merkezli depremleri değerlendiren Prof. Dr. Celal Şengör, "Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" dedi.

03.02.2025 17:36  Güncelleme: 17:43
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Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

2 GÜNDE 570'TEN FAZLA DEPREM

Santorini Adası açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 570'ten fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

CELAL ŞENGÖR: PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK

Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi merkezli depremleri değerlendirdi. Şengör, "Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometre imiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık." dedi.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

"BUNLARIN HEPSİ TSUNAMİ YAPAR"

Şengör, sözlerine şu şekilde devam etti: "Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani."

Celal Şengör\'den Ege\'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah\'a ısmarladık
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uğur Çelik:
    AA SEN ALLAH KİTAP BİLİRMİYDİN HOCA HAYİRDİR? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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