Protesto: İsrail\'in İdam Yasası Kınandı

Türkiye genelinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef aldığı "idam yasası" protesto edilmesini destekleyen Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini yayımladığı mesajla duyurdu.

Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" girişimini protesto etti. Kaya, Türkiye'nin pek çok ilinde; İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Lübnan ve İran'daki saldırıları ile insanlık onurunu zedeleyen uygulamalarını kınadı.

Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu bu vahşete karşı durmaya çağırırken, Filistin halkının özgürlük mücadelesine her şartta destek verdiğini söyleyen Kaya, Siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade etti.

Kaya, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanları kınıyorum "ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP