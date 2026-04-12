Protesto: İsrail\'in İdam Yasası Kınandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Kaya, Türkiye'de düzenlenen gösterilerde İsrail'in 'idam yasası'nı protesto etti.

Türkiye genelinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef aldığı "idam yasası" protesto edilmesini destekleyen Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini yayımladığı mesajla duyurdu.

Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" girişimini protesto etti. Kaya, Türkiye'nin pek çok ilinde; İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Lübnan ve İran'daki saldırıları ile insanlık onurunu zedeleyen uygulamalarını kınadı.

Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu bu vahşete karşı durmaya çağırırken, Filistin halkının özgürlük mücadelesine her şartta destek verdiğini söyleyen Kaya, Siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade etti.

Kaya, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanları kınıyorum "ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Mehmet Kaya, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:27:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.