Ramazan\'da Sağlıklı Beslenme İçin İpuçları

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Ramazan'a sayılı günler kala Uzman Diyetisyen Melek Elmas, oruç tutarken sağlıklı kalmak için temel beslenme tüyolarını paylaştı. Ramazan'da doğru beslenmeyle enerjiyi yüksek tutmanın mümkün olduğunu söyleyen Elmas, " İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün koyulmalı. İftardan 2 saat sonra meyve, yoğurt ve kuruyemiş tüketilmeli. Susuzluğu dengelemek için ise iftarla sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmeli" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Diyetisyeni Melek Elmas, Ramazan'da aç kalmadan, bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahur ve iftar için altın önerilerde bulundu.

"Sahurda protein açısından zengin gıdalarla beslenilmeli"

Sahurda protein açısından zengin ve tok tutan yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Elmas, " Ramazan ayı manevi yönü olduğu kadar beslenme düzenimizin tamamen değiştiği bir zaman dilimi. Enerjimizi yüksek tutabilmek için mutlaka sahur yapılmalı. Sahurda yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi besinler tercih edilmeli. Tok tutan yiyeceklerden bazıları da tam tahıllı ekmek ve yulaf gibi besinler. Badem, ceviz ve zeytini de öneriyorum" diye konuştu.

"İftarda ağır yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor"

Uzman Diyetisyen Melek Elmas, iftarda ise hafif beslenmenin daha sağlıklı olduğunu söyleyerek, "Su ve hurma ile oruç açtıktan sonra çorba ve zeytinyağlılara yavaş yavaş geçilmeli. Sonrasında 10 dakika bekledikten sonra ana menüye geçilebilir. Protein açısından ise kırmızı elma, tavuk, balık ve kuru baklagiller tercih edilmeli. Kan şekerini dengelemek diğer önemli konu. Bunun için karbonhidrat grubundan tam tahıllı ekmek, bulgur gibi yiyecekler tercih edilebilir. Yağ içeriği yüksek, baharatlı besinlerden ise uzak durulması gerekiyor" dedi.

"Sindirimi kolaylaştırmak için gece yürüyüşüne çıkılabilir"

Ramazanda kilo vermenin değil sağlıklı beslenmenin temel hedef olması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Melek Elmas, "Amacımız kilo vermek değil, kilomuzu korumak ve sağlıklı beslenebilmek. Bu sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da iyi hissetmemizi sağlar. İftardan sonra sindirimi kolaylaştırmak için gece yürüyüşleri ve hafif egzersizler de öneriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL