Ramazan\'da Ücretsiz Balık Dağıtımı

03.03.2026 16:26
Çorum'da baba-oğul, 1.7 ton balığı Ramazan'da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Çorum'un Alaca ilçesinde balıkçılık yapan baba ve oğlu, 100 kasa dolusu yaklaşık 1 ton 700 kilogram balığı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Çorum'un Alaca ilçesinde balıkçılık yapan Mümin Değirmenci ile oğlu Umut Değirmenci, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara 100 kasa, yaklaşık bin 700 kilogram ağırlığında balığı ücretsiz dağıttı. Farklı türdeki balıkları ücretsiz dağıtacaklarını duyurulması üzerine vatandaşlar iş yerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ücretsiz balık alan vatandaşlar iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

"Ramazan ayı paylaşınca güzel bizlerde paylaşan insanlarız"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mümin Değirmenci, "Ramazan ayı paylaşınca güzel bizlerde paylaşan insanlarız. Bu ay içinde aldığımız karar neticesinde geçmişlerimizin canı için 100 kasa, bir ton 700 kilogram balığı halkımız yesin ve hep beraber paylaşalım diye böyle bir şey yaptık" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

