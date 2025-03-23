Ramazan Sokağı Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Ramazan Sokağı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Ramazan Sokağı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaşa hitap eden etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı, konserler ve söyleşilerle dolu bir program sunuyor. Hacivat-Karagöz gösteriminden dijital dünyaya dair seminerlere kadar birçok etkinlik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

23.03.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her yaşa hitap eden etkinliklerin yer aldığı Festivaller Park'ında kurulan Ramazan Sokağı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ramazan ayına özel düzenlenen konserler ve söyleşiler yoğun ilgiyle karşılanırken alanda etkinlikler büyük beğeni topluyor. Müzik dinletisi, palyaço gösterimi, Hacivat- Karagöz gösterimi gibi etkinliklerle devam eden Ramazan Sokağı, başta çocuklar olmak üzere eski ruhu yaşamak isteyen her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiler ve konserler kapsamında haftanın ilk gününde Orhan Talmaç, "Dijital Dünyada Sorumluluklarımız" söyleşisiyle Gazi şehirlilerle bir araya gelerek sorumluluk ve kendini yönetebilmek konularına değindi.

İzleyici tarafından dikkatle izlenilen Talmaç, söyleşisinde, insanların dijital dünyanın kaçınılmaz olarak içinde olduklarını aktararak, "Nasıl ki ailemize karşı sorumluluklarımız var dijital dünyada da sorumluluklarımız var. Sosyal medya ile kendi kimliğimizin dışına çıkmaya başladık. Çağımızda 5 kişiden biri sosyal anksiyeteye sahip" diyerek bu konularda üstünde durulması gerektiğini ifade etti.

Haftanın diğer günleri ise renkli anlara sahne oldu. Recep Demirkaynak'ın "Sahibinden Orijinal" stant-up gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler, Fatih Zirek'in "Tasavvuf Musikisi Konseri" ile devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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