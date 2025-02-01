Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

8 ay aradan sonra Refah Sınır Kapısı hasta Filistinlilerin Mısır'a tahliyesine açıldı.

01.02.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, hasta Filistinlilerin tahliyesi için 8 ay sonra yeniden açıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 50 Filistinli hastanın Mısır'a geçtiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez açıldı. Refah Sınır Kapısı'nın 8 ay sonra yeniden açıklamasıyla

Gazze Şeridi'ndeki çoğu kanser olmak üzere kronik hastalıkları bulunan Filistinlilerin tedavi için Mısır'a geçişi başladı. Filistin'e ait ambulansların sınır kapısına yanaştığı, çok sayıda çocuğun sedyelerle çıkarılıp Mısır tarafındaki ambulanslara transfer edildiği görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 61 hasta bakıcının eşlik ettiği 50 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması kapsamında toplam 400 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına izin verilecek.

Sınır kapısı 8 ay önce kapatılmıştı

İsrail güçleri geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ele geçirdiği Refah Sınır Kapısını kapatmıştı. Kahire yönetimi de protesto amacıyla sınır kapısının Mısır tarafını kapatmıştı. - REFAH

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, Politika, Filistin, Sağlık, Yerel, refah, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.