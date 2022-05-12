Rektör Aldemir; "Üniversite olarak şehrin ve isminin yüklediği sorumlulukların farkındayız" - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 72'nci yıl dönümü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Aldemir, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, şehrin ve isminin yüklediği sorumlulukla 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 72. Yıl dönümünde de Merhum Başvekil Adnan Menderes'in canını hiçe sayarak kalkınmış, demokrat, zengin, dünyada zirveye koşturan bir Türkiye çabasının akademik, bilimsel, pedagojik, sosyo-kültürel takipçisi olma azmini sürdürmektedir" dedi.

14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler ile Türk siyasi tarihinde önemli bir değişiklik olmuş ve cumhuriyetin kuruluşundan beri iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yerini Demokrat Parti'ye bıraktı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 1950 seçimlerinin 72 yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "1945 yılında değişen dünyanın şartlarına ayak uydurabilme adına çok partili siyasi hayata geçişle başlayan 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidarın değişimine uzanan sürecin birçok basamağı bulunmaktaysa da hemen sonrasındaki on yıllık Adnan Menderes iktidarı Türkiye'nin eğitim, ulaşım, sanayileşme, tarımda makineleşme, dış politika akışındaki adımlarıyla bunun bir demokrasi ortamına dönüşümünü sağlamıştır" diyen Rektör Aldemir, " Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi dönüşümün yükseköğrenimdeki adımları sayılmıştır. Tahsil üniversite ve akademiyle kısıtlanamayacağından ilk, orta ve lise ile öğrenci sayısı artırılmış, kitle iletişim araçları yaygınlaştırılarak medya ürünlerinin hedef kitleye ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi demokrasi dönüşümünün akademik cepheden değerlendirilmesini her alanda sürdürmüş ve bundan böylede sürdürmeye devam edeceğine şüphe bulunmamaktadır. Bahsi geçen seçimlerin yetmiş ikinci yılı olmakla birlikte üniversitemizin bulunduğu vilayetin düşman işgalinden kurtuluşunun da yüzüncü yılına isabet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi olarak üniversitenin adının öneminin ve taşıdığı sorumluluğunun farkında olduklarını kaydeden Aldemir, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep arzuladığı ve iki defa teşebbüs ettiği halde iç ve dış gelişmeler karşısında askıya almak durumunda kaldığı ancak anayasal zeminini büyük bir itinayla hazırladığı, Türk milletinin karakteristik yapısıyla son derece uyumlu gördüğü çok partili siyasi yaşamın gerçekleştirilmesi üniversitemizin adını taşımaktan gurur duyduğu, şehrimizin önde gelen devlet adamı, Türklük coğrafyasının takipçisi Adnan Menderes ve yol arkadaşları tarafından hem de canları pahasına gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bu alanda sorumluluğunun farkındadır. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde tesis edilen ve Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açılışı gerçekleştirilen Adnan Menderes Müzesi'ne halkın ilgisi, Merhum Başvekilin bıraktığı hatırasına saygı göstergesi kabul edilmelidir. Şehrimiz böylesine bir eseri hak etmekte, halkımız, teveccüh göstermekte iken üniversitemiz özelinde akademinin Türk demokrasisi, Türk milletinin fedakar evlatları hususlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "çağdaş uygarlık düzeyini aşma" düsturuyla toplumsal hafızayı canlı tutması vazifesi bulunmaktadır. Kuva-yı Milliye hareketinde genç bir milis, çok partili yaşama geçiş denemesinde genç bir siyasetçi, TBMM'de genç bir milletvekili olarak kendini kabul ettiren Ali Adnan Menderes, Dünyayı yerle bir eden İkinci Dünya Savaşı sorasında Türkiye Cumhuriyetinin demokrat bir yöntemle şahlanış temsilcisi olarak Türk milletinin geleceğini aydınlatmaya devam etmektedir" dedi. - AYDIN