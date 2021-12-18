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Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı - Son Dakika

Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı

18.12.2021 11:35
Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte faaliyet yürüten çeşitli vakıflara mensup öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte faaliyet yürüten çeşitli vakıflara mensup öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik'te faaliyet yürüten Ensar Vakfı, TÜGVA, Genç Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti gönüllüsü öğrencilerin düzenlediği söyleşi Dursun Fakıh Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti. Burada vakıf gönüllüsü öğrencilere akademik yaşamı ve deneyimlerinden örnekler sunan Rektör Beydemir, başarının ilk adımının çok çalışmak olduğunu belirtti. Üniversite öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanları anlatan Rektör Beydemir, soru-cevap bölümünde öğrencilerin merak ettiği konularda sorularını yanıtladı. - BİLECİK

Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı
Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı
Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Genç Memur Sen, Bilecik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı - Son Dakika


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