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Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti

01.12.2021 16:32
Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptıkları çalışmalarla üniversiteye, şehre ve ülkeye değer katan başarılı akademisyenleri ve öğrencileri tebrik ederek, onlara teşekkür belgesi verdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptıkları çalışmalarla üniversiteye, şehre ve ülkeye değer katan başarılı akademisyenleri ve öğrencileri tebrik ederek, onlara teşekkür belgesi verdi.

Yaptıkları akademik çalışmalarla ve aldıkları patentlerle Düzce Üniversitesi'nin değerine değer katarak, dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasına adını yazdıran akademisyenler, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve TÜRKPATENT iş birliğinde düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de patent alan akademisyenler ve Teknofest 2021'de 1.lik alarak dereceye giren öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hepsini teker teker tebrik etti.

Düzce Üniversitesi'nin yakaladığı başarılarda büyük emekleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademisyenlere ve öğrencilere yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nin Türkiye ve dünya sıralamaları arasında önemli bir konuma yükseldiğini hatırlatan Çakar, "Üniversitemizin kurumsal gelişimine katkı sağlayan ve kurumsal tarihine giren sizleri tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Yarışmalara katılan, projeler üreten, şirketleşme yoluna giden, tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize, tüm zorluklara göğüs gererek başarı elde ettikleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecekte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da Rektör Çakar ile bilgi alışverişinde bulunan üniversitenin mensupları, kendilerine bu fırsatı veren Çakar başta olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür etti. - DÜZCE

Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti
Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Patent, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti - Son Dakika


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