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Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

25.12.2021 11:01
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin Araştırma Üniversitesi unvanıyla bir üst seviyeye çıkmasının ardından yeniden şekillenen yol haritasını değerlendirmek ve fikir alışverişlerinde bulunmak üzere...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin Araştırma Üniversitesi unvanıyla bir üst seviyeye çıkmasının ardından yeniden şekillenen yol haritasını değerlendirmek ve fikir alışverişlerinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantılara bir yenisi daha ekledi.

Göreve geldiği ilk dönemde beraber çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve üniversite genel sekreteri ile bir araya gelerek Araştırma Üniversitesi sürecine yönelik gösterdikleri özverili çalışma ve katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, yeni sürecin ikinci buluşmasını SCIE, SSCI ve A&HCI alanlarında yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Elde ettikleri başarılarla uluslararası alanda üniversitenin isminin duyurulmasına katkı sunan, saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde üniversitenin üst sıralarda yer almasına destek olan akademisyenleri göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı tebrik eden Rektör Çomaklı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yapılan ve yapılması planlanan her türlü projeye sonuna kadar destek verdikleri gibi Araştırma Üniversitesinin avantajlarından da sonuna kadar yararlanacaklarını ve bunları üniversitenin tamamının hizmetine sunacaklarını ifade eden Rektör Çomaklı: "13 Aralık 2021 tarihinde YÖK'te gerçekleşen toplantıda Araştırma Üniversitesi unvanını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden alarak birinci ligdeki yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Türkiye'de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geleneği, yetişmiş insan kaynağı ve nitelikli altyapısı ile dev bir eğitim merkezi olan bu büyük üniversiteyi el birliği ile daha iyi noktaya taşıyacağımıza inancım tamdır. Eksikliklerimizi görmek, zayıf ve güçlü yönlerimizi tespit etmek ve istişare kültürüne katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğimiz değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 10'un üzerinde olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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