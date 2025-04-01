Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bayram Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bayram Ziyareti

Rektör Hacımüftüoğlu\'ndan Bayram Ziyareti

Rektör Hacımüftüoğlu çifti, hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı.

01.04.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebek ve çocuk hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastaların ve ailelerinin bayramını kutlayan Hacımüftüoğlu çiftine, hastane yönetimi ve sağlık personeli de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu ise ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek: "Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyor, bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu çifti, hastalara ve refakatçilerine çeşitli hediyeler takdim ederek bayramlarını renklendirdi. Ziyaretlerinden dolayı hastane yönetimi ve hasta yakınları, Rektör Hacımüftüoğlu ve eşinin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Bayram ziyareti, hastalar ve aileleri için moral kaynağı olurken, Atatürk Üniversitesinin sosyal sorumluluk anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Hastane, Rektör, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bayram Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı

11:29 Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:17:59. #7.13#
SON DAKİKA: Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bayram Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement