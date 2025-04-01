Rektör Hacımüftüoğlu\'ndan Bayram Ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebek ve çocuk hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastaların ve ailelerinin bayramını kutlayan Hacımüftüoğlu çiftine, hastane yönetimi ve sağlık personeli de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu ise ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek: "Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyor, bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu çifti, hastalara ve refakatçilerine çeşitli hediyeler takdim ederek bayramlarını renklendirdi. Ziyaretlerinden dolayı hastane yönetimi ve hasta yakınları, Rektör Hacımüftüoğlu ve eşinin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Bayram ziyareti, hastalar ve aileleri için moral kaynağı olurken, Atatürk Üniversitesinin sosyal sorumluluk anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM