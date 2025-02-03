Rektör Kırışık, "SOSYALFEST'teki Türk Dünyası kategorisi önemli gelişmelere kapı açacak"

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki geleceğine yön vermek amacıyla İstanbul'da düzenlenen '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu' toplantısına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve çok sayıda rektör, rektör yardımcısı ile akademisyenlerin katıldığı toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk dünyası ile akademik ve bilimsel iş birliklerinin önemine dikkat çeken Rektör Kırışık, bu sene ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivalinde Türk dünyasına özel bir yer ayrıldığını belirtti. Rektör Kırışık: "Türk Devletleri arasında bilim, eğitim, ekonomi, sosyal-kültürel ve siyasi-idari alanlarda iş birliğini güçlendirecek sosyal model tasarım yarışması olacak Sosyalfest Türk Dünyası kategorisi önemli gelişmelere kapı açacak" diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam etmekte olan ortak üniversite kurma teşebbüsünün olumlu sonuçlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığıyla Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' açılıyor" dedi.

Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin bütün Türk dünyasına hizmet edeceğini ifade ederek, "Akabinde Türkmenistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK