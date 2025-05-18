Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Yerel

Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı

Rektör Prof. Dr. Dağlı\'dan 19 Mayıs mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

18.05.2025 12:07
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "Yüce Türk milleti, hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmemiş, vatan ve bayrak uğruna çok büyük bedeller ödeyerek, tüm dünyaya ilham olan bir mücadele örneği sergilemiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kazanılan nice zaferler sonrası büyük fedakarlık, özveri ve emekle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güvendiği Türk gençliğine emanet ettiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajının devamında, "Türk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük teminatıdır. Birlik ve beraberlik içinde milli şuur ve bağımsızlık bilinciyle gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte de var olabileceği bilincindeyiz. Bu bilinçle SANKO Üniversitesi olarak, güçlü ve modern Türkiye'yi geleceğe taşıyacak gençlerimizi yarınlara hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gençlik, Rektör, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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