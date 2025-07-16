Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı

Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı
16.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kadın kurye, süslediği motosikletiyle çocukların ve yetişkinlerin dikkatini çekiyor.

Mersin'de, motosikletini peluş oyuncak ve renkli aksesuarlarla süsleyen kadın kurye, trafikte hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Renkli motosikletiyle adeta görsel şölen sunan kurye, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Bilgehan Aydoğdu, motosikletini peluş oyuncaklar, renkli aksesuarlar ve çeşitli figürlerle süsleyerek trafikte dikkatleri üzerine çekiyor. Rengarenk motosikletiyle kent sokaklarında dolaşan Aydoğdu, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyuncaklara olan ilgisini motosikletine yansıtan Aydoğdu, bu süslemeyle hem kişisel tarzını ortaya koyuyor hem de trafikte bir kurye olarak diğer araçlarca daha kolay fark edilmek istiyor. Görenleri gülümseten motosiklet, vatandaşlar tarafından sık sık cep telefonlarıyla görüntüleniyor. Bazı sürücüler trafikte motosikleti durdurup yakından inceliyor, çocuklar ise oyuncaklara dokunmak ya da almak istiyor. Renkli görünümüyle adeta bir görsel şölen sunan motosiklet, her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Sade bir motosikletle başladığı kurye hayatını kendi zevkine göre yeniden şekillendiren Aydoğdu, zaman zaman alışılmadık tekliflerle de karşılaştığını söylüyor. Motosikletin satılık olup olmadığını soranlar olduğu gibi, araç takası teklif edenler de çıkıyor.

"Trafikte bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiştim"

Yaklaşık bir yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan ve motosikletinin ilk başta oldukça sade olduğunu, oyuncaklara duyduğu ilgiyi zamanla motosikletine yansıttığını belirten Aydoğdu, "Trafikte bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiştim. Tepkiler aşırı derecede çok iyi, fotoğrafını çekmek isteyen oluyor. Çocuklar çok ilgi gösteriyor, yanıma gelip oyuncak isteyen oluyor. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Beni ne zaman görseler, koşarak yanıma geliyorlar. Oyuncakları gördükleri zaman almak isteyenler oluyor" şeklinde konuştu.

"Aracıyla takas etmek isteyen de oluyor"

Trafikte dikkat çeken motosikletiyle çevresindekilerin ilgisini toplayan, aldığı teklifler arasında aracıyla takas etmek isteyenlerin de olduğunu belirten Aydoğdu, "Trafikte genelde motosikleti göremiyorlar ama bu şekilde süslediğim zaman direkt fark ediliyor. Bazen de trafikte durdurup motosikletimi almak isteyenler de oluyor. Hatta aracıyla takas etmek isteyen de oluyor" diye konuştu.

"Motosiklet ilgimi çekti"

Torunuyla birlikte gezmek için dışarı çıktığını ve motosikleti görünce ilgilerini çektiğini anlatan vatandaş Ziya Bayram, "Torunumu çıkardım gezmeye, baktım motosiklet ilgimi çekti. Hem torunuma gösterdim hem kendim gördüm. Baya bir güzellik gördüm motosiklette. Değişik bir şey olmuş, güle güle kullansın, gezsinler inşallah. Kazasız belasız, ilgi çekici bir motosiklet" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Motosiklet, mersin, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Yerel Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ’ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi FETÖ'ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi
Teknede sarmaş dolaş Icardi ve Suárez’den aşk dolu paylaşım Teknede sarmaş dolaş! Icardi ve Suárez'den aşk dolu paylaşım
Selahattin Demirtaş’tan süreçle ilgili yeni mesaj Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı "LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
15:22
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü
Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
15:16
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama
İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
15:15
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
15:11
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
14:34
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 10:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.