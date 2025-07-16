Renkli Motosiklet, Trafikte İlgi Odağı

Mersin'de, motosikletini peluş oyuncak ve renkli aksesuarlarla süsleyen kadın kurye, trafikte hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Renkli motosikletiyle adeta görsel şölen sunan kurye, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Bilgehan Aydoğdu, motosikletini peluş oyuncaklar, renkli aksesuarlar ve çeşitli figürlerle süsleyerek trafikte dikkatleri üzerine çekiyor. Rengarenk motosikletiyle kent sokaklarında dolaşan Aydoğdu, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyuncaklara olan ilgisini motosikletine yansıtan Aydoğdu, bu süslemeyle hem kişisel tarzını ortaya koyuyor hem de trafikte bir kurye olarak diğer araçlarca daha kolay fark edilmek istiyor. Görenleri gülümseten motosiklet, vatandaşlar tarafından sık sık cep telefonlarıyla görüntüleniyor. Bazı sürücüler trafikte motosikleti durdurup yakından inceliyor, çocuklar ise oyuncaklara dokunmak ya da almak istiyor. Renkli görünümüyle adeta bir görsel şölen sunan motosiklet, her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Sade bir motosikletle başladığı kurye hayatını kendi zevkine göre yeniden şekillendiren Aydoğdu, zaman zaman alışılmadık tekliflerle de karşılaştığını söylüyor. Motosikletin satılık olup olmadığını soranlar olduğu gibi, araç takası teklif edenler de çıkıyor.

"Trafikte bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiştim"

Yaklaşık bir yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan ve motosikletinin ilk başta oldukça sade olduğunu, oyuncaklara duyduğu ilgiyi zamanla motosikletine yansıttığını belirten Aydoğdu, "Trafikte bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiştim. Tepkiler aşırı derecede çok iyi, fotoğrafını çekmek isteyen oluyor. Çocuklar çok ilgi gösteriyor, yanıma gelip oyuncak isteyen oluyor. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Beni ne zaman görseler, koşarak yanıma geliyorlar. Oyuncakları gördükleri zaman almak isteyenler oluyor" şeklinde konuştu.

"Aracıyla takas etmek isteyen de oluyor"

Trafikte dikkat çeken motosikletiyle çevresindekilerin ilgisini toplayan, aldığı teklifler arasında aracıyla takas etmek isteyenlerin de olduğunu belirten Aydoğdu, "Trafikte genelde motosikleti göremiyorlar ama bu şekilde süslediğim zaman direkt fark ediliyor. Bazen de trafikte durdurup motosikletimi almak isteyenler de oluyor. Hatta aracıyla takas etmek isteyen de oluyor" diye konuştu.

"Motosiklet ilgimi çekti"

Torunuyla birlikte gezmek için dışarı çıktığını ve motosikleti görünce ilgilerini çektiğini anlatan vatandaş Ziya Bayram, "Torunumu çıkardım gezmeye, baktım motosiklet ilgimi çekti. Hem torunuma gösterdim hem kendim gördüm. Baya bir güzellik gördüm motosiklette. Değişik bir şey olmuş, güle güle kullansın, gezsinler inşallah. Kazasız belasız, ilgi çekici bir motosiklet" dedi. - MERSİN