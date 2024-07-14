Rent a Car Sektöründe Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Rent a Car Sektöründe Dolandırıcılık Uyarısı

Rent a car sektöründe yaz sezonuyla birlikte artan hareketlilik dolandırıcıları da harekete geçirdi. Dolandırıcılar, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak sahte siteler oluşturup sosyal medya üzerinden reklam vererek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Rent a car işletmecileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, araç kiralaması yapacak kişilere aracı teslim alırken video çekmeleri ve fiyatların çok düşük olması durumunda şüphelenmeleri öneriliyor. Kiralanan araçların bakımlı olması da önemli bir konu olarak vurgulanıyor.

14.07.2024 10:03
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Yaz sezonuyla birlikte birçok sektörde olduğu gibi 'rent a car' sektöründe de hareketlilik sürüyor. Araç kiralama işletmecileri son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına dikkat çekerken, dolandırıcıların ulaştıkları kişilerden 'ucuz aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatler üzerine ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dolandırıcılar birçok sektörde olduğu gibi kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp 'oltalama' yöntemiyle kopya site hazırlıyor. Hazırlanan kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam veren dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürmeye çalışıyor. İnternet üzerinden araç kiralama yaygınlaşırken, dolandırıcılar da internet üzerinden farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebiliyor.

Vale vasıtasıyla kapınıza kadar göndereceğiz' vaatlerine dikkat

Yaz sezonuyla birlikte kiralamada artış olduğunu değinen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, "Yaz sezonunun girmesiyle beraber işlerimizde bir artış oldu. Bu artışı fırsat bilen dolandırıcılar tekrar piyasaya çıktı. Her zamanki kullanılan bazı teknikler var. Vatandaşımızın bunlara biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani sık yaptıkları bir şey, firmaların internet sitelerini kopyalayıp birkaç tane harfte değişiklik yaptıktan sonra başka firmaların araçlarını dahi buradan gösterip müşterileri bu yönde kendilerine çekiyorlar. Daha sonra WhatsApp'tan para istiyorlar 'bize parayı gönderin aracınızı ücretsiz biz size vale vasıtasıyla kapınıza kadar göndereceğiz' diye vaatlerde bulunuyorlar ama bu vaatler tabii parayı alana kadar devam ediyor. Parayı aldıktan sonra zaten o kişilere ulaşamıyorsunuz. Vatandaşlarımızın bu tür böyle bilmediği firmalara ya da merdiven altı firmalar dediğimiz, sahte internet sitelerine itibar etmemeleri gerekiyor. Firmalara yönelmelerini istiyoruz" dedi.

"Piyasada 500 ila 600 lira arasında falan araç yok"

Araç kiralaması yapacak kişilerin alması gereken önlemlere değinen Murat Demirkul, "Vatandaşlarımız aracı teslim alırken rent a car'dan çıkarken bir video çekerse, aracı geri iadesinde bu video karşılaştırma şansı olur ve bir sorun yaşayacağını zannetmiyoruz. Fiyatların düşük olmasıyla beraber vatandaşlarımız bu sitelerin, konuştuğu kişilerin gerçek işler olmadığını, fiyatların çok düşük olduğundan anlayabiliriz. Şu anda piyasada öyle 500 ila 600 lira arasında falan araç yok. Müşterilerimiz bunlardan da anlayabilir karşı tarafın dolandırıcı olduğunu" ifadelerini kullandı.

"Kiralanan araçların kesinlikle bakımlı olması önemli"

Kiralanan aracın bakımlı olmasının vatandaşlar için önemli olduğunun altını çizen Demirkul, "Kiralanan araçların kesinlikle bakımlı olması hem kiralayan için hem müşteriler için önemli. Aracı kiralayan vatandaşımız da rent a car firmasından bu konuda bilgi alıp yola çıktıkları zaman bir sorun yaşamazlar, tatilleri de zehir olmaz. En önemlisi de lastiklerinin iyi olması gerekiyor kiralanan araçta. Dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçmek için devlet büyüklerimizden beklentimiz bu internet siteleri yeni olan bir şey değil, Türkiye genelinde yaygınlaştı dolandırıcılık olayları, biraz daha emniyet güçlerimizden bu konuyla alakalı daha çok üzerine düşmelerini isteriz. Tedbirlerin daha fazla sıklaşması bu noktada önemli" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rent a Car Sektöründe Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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