Restoranlarda Kalori Bilgisi Zorunlu Olacak - Son Dakika
Restoranlarda Kalori Bilgisi Zorunlu Olacak

Restoranlarda Kalori Bilgisi Zorunlu Olacak
11.04.2026 12:28
Kayseri'de yeni yasa ile restoran menülerinde kalori bilgisi yer alacak, hastalar için fayda sağlayacak.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, restoranlarda yeni uygulamaya göre menü içeriğinde yiyeceklerin kalori miktarına kadar gerekli tüm bilgilerin olacağını belirterek, bunun hastalığı olan vatandaşlar ve esnaf için kolaylık olacağını söyledi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni menüler ile özellikle hastalıkları olan vatandaşların ne yediklerini görebileceklerini söyleyerek, "Zaten birçok restoranımızda bu uygulama var ama çok yaygın değil. Bakanlığımız bu konuda yasa çıkarttı. Gelen vatandaşın tükettiği gıdada kaç kalori var, sağlığını ne kadar etkiler diye bir açıklama eklendi. Bizim menü dediğimiz şeyde de gıdanın içeriğinde neler var, kaç kalori var gibi açıklamaların yazması konusunda bir yasa yayınlandı. Bunun hem vatandaş hem de işletmeler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son zamanlarda özellikle orta yaş üzerinde özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalıkları, nefes darlığı gibi hastalıklar yaşayanlar fazla kalori aldıklarında rahatsızlık geçiriyorlar" dedi.

Uygulamanın sağlık açısından olumlu olduğunu söyleyen Aydemir, "Bu uygulamanın sağlık açısından da çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem işletmelerin güvenirliğini arttırıyor hem de vatandaşların sağlığı açısından çok güzel bir uygulama. Bu uygulamadan dolayı da devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Restoranlarda Kalori Bilgisi Zorunlu Olacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Restoranlarda Kalori Bilgisi Zorunlu Olacak - Son Dakika
