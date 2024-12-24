Rize'de Yılbaşı Küçük İşler Eserleri Sergisi - Son Dakika
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Rize'de Yılbaşı Küçük İşler Eserleri Sergisi

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Rize'de 24 ressamın katıldığı 'Yılbaşı Küçük İşler' sergisi 74 eserle sanatseverlere sunuldu.

24.12.2024 17:17
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(RİZE) - Rize'de sanatın ve yaratıcılığın önemine vurgu yapmak amacıyla bir araya gelen 24 ressam, farklı tekniklerde yapılan 74 adet eserin yer aldığı "Yılbaşı Küçük İşler" adlı resim sergisini açtı.

"Yılbaşı küçük işler" adlı resim sergisi, Rize'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir'in yaptığı sergide, 24 sanatçının farklı farklı konuları ele alarak yaptıkları 74 eser sergileniyor. Pirpir, sergiyle ilgili şunları söyledi:

"Ülkemizde büyük galerilerde yılbaşında küçük işler sergileri yapılıyor. Çok sayıda sanatçı çok sayıda işle halkla buluşuyor. Burada da biz 24 arkadaşla katılımcımızla beraber yaklaşık 74 adet resmi şehrimizin insanlarıyla buluşturduk. Karar verdiğimizde bir ayımız kalmıştı bütün işler bir ay gibi kısa zaman içerisinde işer ve hepsinin fırçasının üstünde boyası daha kurumadı. Her bir eserde sanatçının kendi kimliğini kendi anlayışını görüyoruz ve 24 sanatçıyla birlikte tam bir görsel şölene şahitlik ediyoruz.

Çok sayıda işle buluşturmak insanları çok lezzetli bir sofraya oturtmak gibi. Sanatçılarımız buradaki işlerinde farklı materyaller kullandığını görüyoruz farklı teknikler kullandığını görüyoruz, belli düşüncelerden duygulardan yola çıktıklarını görüyoruz. Kimi sanatçımız doğayı konu alıyor, kimisi kendi çektiği fotoğraflarından doğayı yeniden yorumluyor, kimisi mesleği olan modadan yola çıkarak tasarımlarını  resme döküyor. Kimi arkadaşlarımız heykel sanatçısı onlar üç boyutlu yaptıkları eserlerin daha minimalist şekliyle tuvaller yansıtmayı seçiyorlar. Özellikle soyutlamalar kendi işlerini ifade ediyorlar, duygu dünyaları çok zengin. Hepsi büyük fedakarlıklarla resim yapmaya devam ediyorlar. Neden büyük fedakarlıklar çünkü,  küçük taşra da yaşayıp hem mekan sorunsalı hem de ekonomik sıkıntılarla sanatı devam ettirmek oldukça zahmetli."

"Atatürk 'sanatçı el öpmez el öptürür' diyerek sanatçıyı el üstünde tutmuştur"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sanata çok önem verdiğini belirten görsel sanatlar öğretmeni, modelist ve stilist Süreyya Canpulat da "Burada sergimize 24 arkadaşımızla katıldık birbirinden güzel çalışmalarımız var. Her biri özgün çalışmalar. Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerine yer verdik. Bildiğimiz üzere Mustafa Kemal Atatürk sanata çok önem vermiştir 'sanatçı el öpmez el öptürür' diyerek sanatçıyı el üstünde tutmuştur" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşı küçük işler" adlı resim sergisi 3 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Rize\'de Yılbaşı Küçük İşler Eserleri Sergisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de Yılbaşı Küçük İşler Eserleri Sergisi - Son Dakika

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