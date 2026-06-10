İranlı işçilere Rize'de şiddet: Ücret isteyince darbedildiler - Son Dakika
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İranlı işçilere Rize'de şiddet: Ücret isteyince darbedildiler

10.06.2026 10:32  Güncelleme: 10:34
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, çay toplamak için getirilen 30 İranlı işçi, ücretlerini talep edince darbedildi. Saldırıda yaralanan işçiler tedavi altına alınırken, şüpheli M.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize'nin Çayeli ilçesinde, İran'dan çay toplamak için getirilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 30 İranlı işçinin, ücretlerini talep ettikleri için darbedildiği ileri sürüldü. Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını söyledi.

İddiaya göre; İran'dan çay toplama işi için getirilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 30 İranlı işçi, sanayi sitesinde uygun olmayan koşullarda konaklatıldı. Günlük çay yevmiyesinin 3-4 bin TL olduğu belirtilirken, işçilere yalnızca 1100 TL verildiği iddia edildi.

15 gün boyunca çalışan işçiler, hak ettikleri ücretleri isteyince, kendilerine iş bulduğu öne sürülen Samsunlu M.Y. ile tartışma yaşadı. İddiaya göre M.Y., telefonla çağırdığı yaklaşık 15 kişiyle birlikte işçilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda işçi yaralandı.

Yaralı işçiler, Çayeli ve Rize merkezdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, çenesi kırılan bir işçi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada 130 bin TL tedavi ücreti talep edilmesi üzerine ödeme yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıya karıştığı iddia edilen M.Y. gözaltına alındı, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı sonrası işçilerin Çayeli Otogarı'na bırakıldığı öğrenildi. Otogardaki otobüs işletmesi sahibi İbrahim Öztürk, durumu polise bildirerek yaralılara yardım etti. İranlı işçiler, polis gözetiminde iki gün boyunca otogar mescidinde misafir edildi.

"BU ADALETSIZLIĞIN HESABINI DEVLETIMIZ SORMALIDIR"

Öztürk, "Yaşananları görünce çok üzüldüm. Bu bize yakışmadı. Yazıhanemizin önünde İranlı yurttaşları görünce içim gitti, hemen onlara yemek yedirdim. Polis bilgisi dahilinde terminalin mescidinde 2 gün misafir ettik. Elleri kolları yaralıydı, birinin çenesi kırılmıştı. Trabzon'a gitti, 130 bin TL istediler, geri geldi; parası yoktu. Sonradan bunları getiren İranlı ile konuştum. Çay toplama yevmiyesi günlük 3-4 bin TL olmasına rağmen bu insanları 1100 TL'ye çalıştırmışlar. Burada 15 gün çalışan bu insanlar paralarını isteyince yaklaşık 500 bin TL alacakları için saldırıya uğradılar. 15 kişi saldırdı" dedi.

"İRANLI YURTTAŞLAR MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLMEK ÜZERE DOĞUBAYAZIT'A GÖNDERİLDİ"

Yaşananların utanç verici olduğunu kaydeden Öztrük, "Ben insan olarak sahip çıktım, yardım ettim. AK Parti Çayeli İlçe Başkanı Abdullatif Kömürcü de geldi, 10 bin TL yardım etti. Kaymakamlık ilgilendi ve daha sonra İranlı yurttaşlar memleketlerine götürülmek üzere Doğubayazıt'a gönderildi. Bu durum bizleri çok üzdü, Çayeli halkını da derinden üzdü. Bu haksızlığın, bu adaletsizliğin hesabını devletimiz sormalıdır. Böyle insanlık dışı bir davranış olamaz" ifadelerini kullandı.

SALDIRDIKLARIYA UĞRADIKLARINA DAİR POLİSE İFADE VERMEMİŞLER

AK Parti Çayeli İlçe Başkanı Abdullatif Kömürcü, "Biz İbrahim Bey sayesinde bilgi sahibi olduk. Orada toplanmışlar, mescitte kalıyorlar deyince yapabileceğimiz bir yardım var mı diye düşündük. Acil ihtiyaçlarını karşılasınlar diye küçük bir yardımda bulunduk. Olayın ayrıntılarına İbrahim Öztürk kadar hakim değilim. Çünkü emniyet işin üzerindeydi. Saldıranlarla ilgili ifadelerde diğerleri için 'Bana vurdu, beni darbetti' şeklinde bir ifade yok. Yani öyle bir ifade vermiyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar ama karakol ifadelerinde bunu söylemiyorlar. 'Geldiler' diyorlar ama gelmeleri başka bir şey. Darp olayına karışmadıklarını ifade ediyorlar. Hatta önce bir aletle vurduklarını iddia ediyorlar, sonra ifadelerinde onu da söylemiyorlar. Korkuyorlar herhalde" diye konuştu.

BUNUN ALTINDAN İNSAN KAÇAKÇILIĞI ÇIKAR

Yaşananları insan kayakçılıyla ilgili olabileceğini belirten Kömürcü, şunları kaydetti:

"Bir de bunun altından insan kaçakçılığı çıkar mı? Çıkar. İran'dan getirilmişler. Normalde 4 bin TL olan yevmiye ile değil, daha düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Aradaki farkı getirenler alıyor. Yani oldukça sıkıntılı bir durum. Ama şu yok ortada: 'Olay kapandı, bitti' gibi bir durum yok. Sonuçta ben size bir tokat atarım, siz şikayetçi olmazsanız dava düşer. Ama burnunuzu kırarsam siz şikayetçi olmasanız da kamu davası devam eder. Kamu bu işin peşini bırakmaz. Burada bahsedilen konular ifadelerden sonra mahkeme önünde ortaya çıkacak. Karakol ifadesi ayrı, mahkeme süreci ayrı. Örtbas edilmiş, kapatılmış bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Kaymakam Bey ile dün görüştüğümüzde de Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldık. Sonrasında bir tehdit olduğu iddiası vardı. Kamera kayıtlarına bakıldı. Telefonla aramalar olmuş ama telefonda ne konuşulduğu bilinemez. Dediğim gibi orada Müslüman kardeşlerimiz, insanlar mağdur edilmiş. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık."

OLAYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ifade ederk, "Yaşanan olay üzücü. İranlı kardeşlerimiz ülkelerine gönderildi ancak olayın adli sürecini ilgili savcılık yürüttüğü için kimler alındı tutuklama var mı yok mu bilmiyorum o nedenle bir şey söyleyemeyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İranlı işçilere Rize'de şiddet: Ücret isteyince darbedildiler - Son Dakika

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