Rodos'ta İşkence Gören Türk Çocukları - Son Dakika
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Rodos'ta İşkence Gören Türk Çocukları

Rodos\'ta İşkence Gören Türk Çocukları

Muğla'da kaybolan Hüseyin Sebeb, Rodos'ta gözaltında, aile yardım çağrısında bulundu.

07.11.2024 12:38
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Ağustos'ta bir teknede çalışırken kaybolduğu iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in, Rodos'ta Yunan güvenlik güçlerince gözaltında tutulduğu öğrenildi. Hüseyin Sebeb'in ablası Damla Madan, kardeşinin kendisini arayarak yardım istediğini ifade ederek, "Kardeşim burada işkence gördüğünü, cebinde parası olmadığı için şiddete maruz kaldığını söyledi" dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına katılan Damla Madan, kardeşi Hüseyin Sebeb'in kendisine ulaşıp Rodos'taki nezarethanede tutulduğunu söylediğini aktarırken, yaşadığı çaresizlik içinde gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin sesini duyduğu anları anlatan Madan, "Kardeşim dün beni aradı, orada bir beyefendiden bize ulaşabilmiş. Bana, 'Abla, ben Rodos'ta emniyette nezarethanedeyim. Beni burada tutuyorlar, 31 Ekim'de mahkemeye çıktım, beni bırakmayacaklarını söylediler, çok sert bir şekilde davrandılar' dedi. Kardeşim burada işkence gördüğünü, cebinde parası olmadığı için şiddete maruz kaldığını söyledi. Bir miktar parası olsaydı avukat tutabileceğini söylediler. Yanında harçlığı olmadığı için dövüldüğünü belirtti" diye konuştu.

Rodos'taki Türk çocukları ve işkence iddiaları

Damla Madan, kardeşi Hüseyin'in kendisine, nezarethanede başka Türk çocuklarının da olduğunu aktardığını belirtti. Madan, "Hüseyin bana orada başka Türk çocuklarının olduğunu, hatta 9-10 yaşında çocukların bile bulunduğunu söyledi. Kardeşim de diğer çocuklar da zorlu koşullarda tutuluyor" dedi. Damla Madan, Rodos'ta bulunan diğer Türk çocuklarının ailelerine ulaşamadığını ve gözaltında kötü koşullarda olduklarını ifade ederek, "Bu çocukların aileleri onları kayıp zannediyor olabilir. Ama hepsi burada, Rodos'taki bir açık ıslah evinde tutuluyorlar. Bu çocukların çoğunun göçmen kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi olmadığı ortada. Özellikle küçük yaştaki çocukların neden burada tutulduklarını anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim çok zor durumda"

Kardeşinin psikolojik sağlığının bozuk olduğunu belirten Madan, devlet yetkililerinden yardım talep etti. Madan, "Kardeşim anne baba eksikliği yüzünden psikolojik sorunlar yaşıyor. Şimdi orada işkence görüyor, kötü muameleye maruz kalıyor. Kardeşim çok zor durumda. Aç, susuz kalıyor, cebinde parası olmadığı için bize ulaşmakta bile zorlanıyor" dedi.

"Gizlilik politikası altında görüş engelleniyor"

Damla Madan, Rodos'ta yetkililerle iletişime geçtiklerini fakat kardeşiyle görüşmelerinin gizlilik politikası nedeniyle engellendiğini söyledi. Madan şöyle devam etti:

"Yunan yetkilileri gizlilik politikası adı altında kardeşimle görüşmemize izin vermiyor. Kardeşim işkence gördüğünü söylüyor fakat bu iddialarının duyulmaması için bizden saklanıyor. Yerini saklayıp bizi bilgilendirmediler. Şimdi gizlilik politikasını bahane ederek gerçekleri örtmeye çalışıyorlar."

Kardeşinin durumuna dikkat çekmek için TGRT Haber'e çıktığını belirten Madan, bu yayının ardından Rodos'taki yetkililerin kardeşiyle bağlantıya geçtiğini ifade etti. "Habere çıkınca korktukları için kardeşimle temas kuruldu. Ancak yine de gizlilik bahanesiyle engellemeler devam ediyor" dedi.

Aile Dışişleri Bakanlığı'na ve yetkililere seslendi

Damla Madan, Dışişleri Bakanlığı ve tüm yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Kardeşim ve orada haksız yere tutulan diğer çocukların bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Bu gençlerin yaşadıkları travmanın son bulması için lütfen yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

Hüseyin Sebeb'in Rodos'tan kurtarılması ve Türkiye'ye iadesi için aile, yetkililerin harekete geçmesini umuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Marmaris, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

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