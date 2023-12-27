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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi ve futbol yayınları hakkında toplantı yapacak - Son Dakika
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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi ve futbol yayınları hakkında toplantı yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın yapacağı toplantıda 31 binin üzerinde şikayet gelen Kızıl Goncalar adlı dizi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını görüşecek. Ayrıca, LGBT propagandası içeren, reklam kurallarını ihlal eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da gündemde olacak.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi ve futbol yayınları hakkında toplantı yapacak
27.12.2023 - 17:40,
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın yapacağı toplantıda 31 binin üzerinde şikayet gelen "Kızıl Goncalar" adlı dizi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını görüşecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yarın kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu yer alıyor. Raporda tartışmalara yol açan "Kızıl Goncalar" dizisi mercek altına alındı. Şimdiye kadar dizi hakkında RTÜK'e 31 binin üzerinde şikayet ulaştı. Vatandaş bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

Spor Yayın İlke Kararları'nı görmezden gelenlere ceza çıkması bekleniyor

Üst Kurul, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçından sonra çıkan olaylar üzerine spor yayınlarıyla alakalı bağlayıcı nitelikte "İlke Kararları" almıştı. İlke Kararları'nın aksine hareket eden yayıncıları titizlikle inceleyen RTÜK, özellikle futbol programlarındaki eleştiri sınırlarını aşan yorumlarla hiçbir bilgi ya da belgeye dayanmaksızın kişi ve kurumları töhmet altında bırakan açıklamalar üzerine yaptırım kararları verecek.

Bazı haber programları ve bültenleri de masada olacak

LGBT propagandası içeren, reklam kurallarını ihlal eden, toplumun bir kesimini aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümetini küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da yarın RTÜK'ün gündeminde olacak.

Üst Kurul, yarınki toplantısında ayrıca dijital platformlarda yayınlanan filmleri de mercek altına alacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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