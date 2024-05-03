RTÜK, özel hayatın gizliliğini ihlal eden televizyonlara yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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RTÜK, özel hayatın gizliliğini ihlal eden televizyonlara yaptırım kararı aldı

RTÜK, özel hayatın gizliliğini ihlal eden televizyonlara yaptırım kararı aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verileri ifşa eden ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı yayın yapan televizyonlar hakkında yaptırım kararı aldı.

03.05.2024 14:59
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verileri ifşa eden ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı yayın yapan televizyonlar hakkında yaptırım kararı aldı.

RTÜK haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Masadaki ilk iki dosya NOW Haber'e aitti. Bursa Millletvekili Mustafa Varank'ın cep telefonundaki özel yazışmalarını haber yapan NOW'a özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulandı. Aynı şekilde Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın özel mesajlaşmalarını da gizlice kayda alarak yayınlayan eski adı FOX olan NOW hakkında idari yaptırım uygulandı. Yaptırımın gerekçesi, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü oldu.

Tele 1'e de yaptırım

Üst Kurul, Tele 1 kanalının " Türkiye'nin Gündemi" isimli programında yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun bazı siyasetçileri ve kişileri hedef alan açıklamalarını da masaya yatırdı. Serdaroğlu'nun hakarete varan sözlerini eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren RTÜK, yayıncı Tele 1'in yasadaki "Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar vererek, kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK, özel hayatın gizliliğini ihlal eden televizyonlara yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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