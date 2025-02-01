Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'nde - Son Dakika
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Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'nde

Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesi\'nde

Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci politikalarını değerlendirdi.

01.02.2025 10:30
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Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Ruandalı uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret programında; Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney yer aldı.

Büyükelçi Kayonga, Düzce Üniversitesi anı defterini imzalamasının ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya gelerek uluslararası alandaki eğitim ve kültürel etkileşim adına fikir alışverişinde bulundu. Üniversitede öğrenim gören Ruandalı öğrenciler hakkında bilgiler alan Büyükelçi Kayonga, Düzce Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci politikaları ile ilgili de bilgi edindi. Ruandalı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve "Heroes'Day" programı hakkında değerlendirmelerde de bulunuldu.

Türk-Ruanda ilişkilerinin derinleşmesine imkan sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine değinen Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin, öğrencilerine global bir perspektif kazandırma konusundaki hedeflerine de dikkat çekti. Üniversitenin eğitim alanındaki güçlü alt yapısına değinerek uluslararası alandaki gelişimi ve Ruandalı öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında konuşan Rektör Sözbir, uluslararası eğitim ilişkilerinin geleceği adına bu tür buluşmaların, her iki ülke içinde önemli olduğunu belirtti.

Programının devamında, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi Kayonga, öğrencilerle eğitim süreçleri hakkında sohbette bulundu. Eğitimdeki fırsatlar ve gelecek projelere dair beklentilerini dile getiren Kayonga, Ruanda'daki eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlamak adına Türk üniversiteleriyle daha fazla iş birliği yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ülkemizin ve Düzce Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere sağladığı faydalara ışık tutarak Ruandalı öğrencilere bu fırsatları değerlendirmeleri yönünde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Düzce Üniversitesi'ne ve Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e teşekkür eden Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'nde - Son Dakika

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