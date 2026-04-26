Rusya ve Türkistan'dan gelen iş insanlarına Erciyes tanıtıldı - Son Dakika
26.04.2026 11:29  Güncelleme: 11:30
Kayseri'ye gelen Rusya ve Türkmenistanlı iş insanları, Erciyes'in turizm potansiyelini yerinde inceleyerek bölgedeki yatırım fırsatları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde ağırlanan Rusya ve Türkmenistanlı iş insanları, kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyete, bölgedeki turizm yatırımları ve gelişim projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından yapılan sunumda, Erciyes'in uluslararası turizmdeki yeri, artan ziyaretçi sayısı ve yatırım potansiyeli detaylı şekilde aktarıldı. Heyet, modern altyapısı ve dört mevsim turizme uygun yapısıyla dikkat çeken merkez hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde gerçekleştirilen vizyoner yatırımlarla Erciyes'in, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla geliştirilen projelerin, bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Uluslararası tanıtım faaliyetleri ve diplomatik temaslarla küresel ölçekte bilinirliği artan Erciyes, Kayseri'yi kış turizminde stratejik bir merkez konumuna taşımayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen kayak merkezi, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretin, Rusya ve Türkmenistan ile turizm ve yatırım alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

